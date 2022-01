La definizione e la soluzione di: Carlo che scrisse Le avventure di Pinocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLLODI

Significato/Curiosità : Carlo che scrisse Le avventure di Pinocchio

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino – "Le avventure di Pinocchio" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Pinocchio (disambigua). Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con carlo; scrisse; avventure; pinocchio; Quello di carlo Magno fu Romano; Lo governò carlo Magno; L indimenticata Lady D che fu moglie di carlo ; carlo __ Ciampi; scrisse gli Annales; scrisse la poesia Se; __ Greene: scrisse II nostro agente all Avana; scrisse Nei mari del Sud; La Kant di tante avventure di Diabolik; Il luogo delle avventure di Peter Pan contro Uncino; Gordon, le cui avventure sono raccontate in un libro di Poe; Il Cappellaio delle avventure di Alice; Geppetto per pinocchio ; Cattura pinocchio afferrandolo per il naso; Nel loro paese pinocchio può non andare a scuola; Il mestiere di Mastro Ciliegia in pinocchio ; Cerca nelle Definizioni