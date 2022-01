La definizione e la soluzione di: Si calcola in metri quadrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosità : Si calcola in metri quadrati

Conversione delle unità di misura il valore di una lunghezza nel valore di un'area (per esempio da metri a metri quadrati), essendo la lunghezza e l'area due grandezze differenti tra loro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

