La definizione e la soluzione di: Le batte l uccello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosità : Le batte l uccello

Ornitottero complesso meccanismo riproduceva le ali di un uccello. L'idea di costruire delle ali per imitare il volo degli uccelli risale alla leggenda greca di Dedalo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con batte; uccello; Si legge in un batte r d occhio; Ringo : batte rista dei Beatles; La forma di certe piccole batte rie; Sono doppie in batte lli; uccello Simbolo della Nuova Zelanda; uccello che infilza le sue prede su arbusti spinosi; Favoloso uccello marino; Un uccello come il condor; Cerca nelle Definizioni