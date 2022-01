La definizione e la soluzione di: Associazione Temporanea d Imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATI

Significato/Curiosità : Associazione Temporanea d Imprese

Associazione Temporanea di Imprese Per Associazione Temporanea di Imprese, o raggruppamento temporaneo di Imprese, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, nel diritto societario italiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con associazione; temporanea; imprese; associazione Italiana di Psicologia; associazione di partigiani; Lo e l associazione sportiva amatoriale; associazione che raggruppa i magistrati sigla; Sostituisce temporanea mente la persona in carica; Studente temporanea mente allontanato dalla scuola; Associazione temporanea di imprese sigla; Padiglione d'Arte Contemporanea ; Sovvenzionava grandi imprese ; Ispirato alle grandi imprese di un eroe; L ammontare dei conferimenti in società che risultano all iscrizione nel registro delle imprese ; Ispirate alle imprese d un eroe;