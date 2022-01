La definizione e la soluzione di: Appellativo del sacerdote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DON

Significato/Curiosità : Appellativo del sacerdote

Trattamento d'onore (reindirizzamento da Dom (Appellativo onorifico)) titolo) e maestà (Appellativo onorifico, trattamento), così come tra vescovo (funzione pubblica, titolo) ed eccellenza (Appellativo onorifico, trattamento) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

