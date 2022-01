La definizione e la soluzione di: Amministrano per altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GESTORI

Significato/Curiosità : Amministrano per altri

Isole della Grecia (sezione altri progetti) Programma Callicrate quasi tutte le diocesi decentralizzate della Grecia Amministrano territori insulari; infatti questa partizione politica non ha tenuto ...

