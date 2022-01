La definizione e la soluzione di: Vocali scritte in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AO

Significato/Curiosità : Vocali scritte in alto

Alfabeto fonetico internazionale (sezione Vocali) L'IPA organizza le Vocali a seconda della posizione che la lingua assume durante la loro produzione: la disposizione delle Vocali prende la forma di un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con vocali; scritte; alto; Possono essere vocali ; Soppresse, eliminate... come certe vocali ; Le vocali nella frase; Coppia di vocali da pronunciare separatamente; Sono scritte in volo; Zone circoscritte ; Vocali scritte in rima; Vocali scritte in belga; Il più alto monte del mondo; Fa svegliare di soprassalto ; Casa rurale dell alto Adige; alto e snello; Cerca nelle Definizioni