Lo è il verbo che indica l inizio di un azione.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCOATIVO

Significato/Curiosità : Lo e il verbo che indica l inizio di un azione

verbo significati, vedi verbo (disambigua). Il verbo (dal latino verbum, "parola") è una parte del discorso variabile, che indica un'azione che il soggetto compie ...

