La definizione e la soluzione di: Vende dolci sotto zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GELATAIO

Significato/Curiosità : Vende dolci sotto zero

Altre definizioni con vende; dolci; sotto; zero; Negozio che vende insaccati; vende anche le rape; vende a prezzi scontati; vende mobili di altri tempi; I dolci natalizi dei Veronesi; Il colosso dolci ario della Nutella; dolci ssimo frutto tropicale; Ci sono dolci e amare; Radar sotto marino; Si usa per sotto lineare; Ossa sotto le ginocchia; Una voce che viene da sotto terra; Il numero più vicino allo zero ; Guglielmo, leggendario balestriere svizzero ; Gugliemo eroe svizzero ; Hanno i capelli a zero