La definizione e la soluzione di: Uno che gira il mondo con mezzi di fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GLOBETROTTER

Significato/Curiosità : Uno che gira il mondo con mezzi di fortuna

Altre definizioni con gira; mondo; mezzi; fortuna; Ruminante affine alla gira ffa; gira nell elicottero; Un parco con i leoni, da gira re in auto; gira no per cuocere la carne; Un veicolo nel Giro del mondo in ottanta giorni; Il più alto monte del mondo ; _ Tognazzi e Raimondo Vianello, attori; Bill fra i più ricchi del mondo ; Conduce mezzi pubblici su binari; Aiuta l arbitro con mezzi elettronici; Rimasti... senza mezzi ; Conducente di mezzi su rotaia; Sfortuna to, iellato; Quello d Italia rappresenta la fortuna nei momenti critici del Paese; Uno dei protagonisti del flm La dea fortuna ; Malaugurato, sfortuna to; Cerca nelle Definizioni