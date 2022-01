La definizione e la soluzione di: Un unità... alimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALORIA

Significato/Curiosità : Un unita... alimentare

Glucomannano glucomannano (noto anche come glucomannoglicano) è un polisaccaride ad alto peso molecolare, costituito da unità di D-glucosio e D-mannosio. Si trova in natura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

