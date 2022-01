La definizione e la soluzione di: Una cantante come la Callas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOPRANO

Significato/Curiosità : Una cantante come la Callas

Maria Callas Maria Callas, nome d'arte di Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, contrazione del cognome originario Kalogheropoulou (in greco: ?a??a ???a S?f?a ?a?????a ?a???e??p?????; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con cantante; come; callas; La cantante il cui nome è una canzone di De André; _ Garfunkel, cantante ; Sarah , cantante di jazz; Cat cantante inglese; come il vicolo privo di sbocchi; Alacre come una formica; Gli animali come le gazzelle; Ama il prossimo come te stesso; Lo fu, indimenticata. Maria callas ; Una collega della callas ; Il nome della callas ; Cerca nelle Definizioni