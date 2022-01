La definizione e la soluzione di: Uccello che infilza le sue prede su arbusti spinosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVÈRLA

Altre definizioni con uccello; infilza; prede; arbusti; spinosi; Favoloso uccello marino; Un uccello come il condor; uccello australiano; uccello delle tempeste; S'infilza no sullo spiedo; Asta metallica con cui infilza re... polli; infilza i suoi pazienti; Vi si infilza no i polli; Il prede cessore di Mubarak; Attende prede ... mute; Un prede cessore di Geronimo Stilton; La tracolla per le prede del cacciatore; arbusti spinosi; arbusti di regine aulenti; arbusti dalle foglie lucide; arbusti delle Rosacee; Arbusti spinosi ; Rigidi, spinosi ; Gli animali più spinosi ; spinosi , aculeati; Cerca nelle Definizioni