La definizione e la soluzione di: Tavole di legno ricavate da un tronco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSI

Significato/Curiosità : Tavole di legno ricavate da un tronco

legno massello definisce massello, o massegno, la porzione di legno ricavata dal durame, ovvero la parte interna e più densa del tronco dell'albero (ovvero quella meno giovane) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

