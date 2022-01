La definizione e la soluzione di: Sottomultiplo di un unita di misura per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MILLILITRO

Significato/Curiosità : Sottomultiplo di un unita di misura per liquidi

Oncia (unità di misura) Storicamente l'oncia è un Sottomultiplo dell'unità di misura principale normalmente adottata, tanto che, nell'uso comune della lingua italiana, l'espressione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con sottomultiplo; unita; misura; liquidi; sottomultiplo di un'unità di tempo; sottomultiplo dell'unità di pressione atmosferica; sottomultiplo di nove; Compatta, molto unita ; È unita al Palatinato; È unita a Giaffa; E unita dal 1861; Strumento di misura elettrolitico; Lo è chi spende e dona senza misura ; Pauroso oltre misura ; misura i clienti; Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene; liquidi che... non bagnano; La scienza che si occupa dei liquidi ; Inserire liquidi in boccette; Cerca nelle Definizioni