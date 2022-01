La definizione e la soluzione di: La sigla dell Agenzia europea per i medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EMA

Significato/Curiosità : La sigla dell Agenzia europea per i medicinali

Agenzia europea per la sicurezza aerea L'Agenzia europea per la sicurezza aerea, abbreviato in AESA (o EASA, sigla di european Union Aviation Safety Agency), è l'organo di controllo del settore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con sigla; dell; agenzia; europea; medicinali; sigla re per controllo; Una sigla da investigatori; sigla d una memoria del PC; Le Fiamme Gialle sigla ; Propria dell a Vergine; La terza moglie dell imperatore Claudio; Un membro dell a Camera Alta inglese; Il colore dell ottimista; Un agenzia giornalistica russa; Ultime d agenzia ; Il director nell agenzia di pubblicità; Sostitui l agenzia Rosta; Una citycar della Ford europea ; Ex sigla europea ; Comunità europea dell energia atomica; Sigla calcistica europea ; Boccette per medicinali ; Boccetta per medicinali ; Si carica con medicinali ; Preparazioni medicinali untuose; Cerca nelle Definizioni