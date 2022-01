La definizione e la soluzione di: Sfuggire... all avversario nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SMARCARSI

Altre definizioni con sfuggire; avversario; calcio; sfuggire in silenzio, svignarsela; Riuscì a sfuggire all incendio di Troia; Può sfuggire al portiere; Un modo di sfuggire alle responsabilità; L avversario in giudizio; Mossa che inganna l avversario ; Liberatosi dal controllo del difensore avversario ; Il Sidney, statista, avversario di Giolitti; Fabio, ex allenatore di calcio ; Capello... del calcio ; Una rapida manovra d attacco nel calcio ; Uno spicchio del pallone da calcio ; Cerca nelle Definizioni