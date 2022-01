La definizione e la soluzione di: Serve per lubrificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLIATORE

Significato/Curiosità : Serve per lubrificare

Mammalia sono preposte alla secrezione del sebo, una sostanza grassa che Serve a lubrificare il pelame. I mammiferi sono gli unici animali ad allattare la propria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

