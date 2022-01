La definizione e la soluzione di: Relativa alla coltivazione di grano e frumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CEREALICOLA

Significato/Curiosità : Relativa alla coltivazione di grano e frumento

Triticum aestivum (reindirizzamento da frumento tenero) altri frumenti perché, per la loro buona resistenza al freddo, sono i soli in coltivazione nei paesi nordici. Il grano tenero è la specie di frumento che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

relativa all istituto religioso fondato da don Bosco; relativa all eredità biologica; relativa al Bonaparte; Branca della medicina relativa a muscoli e ossa; Piatto a base di un ortaggio simile alla cipolla; Lo sono i punti alla fine delle domande; Fedele alla parola data; Proprio così alla latina; Che riguarda la coltivazione di specie vegetali; coltivazione da latifondo; La sua coltivazione deriva dalla cicoria selvatica; Un tipo di coltivazione compatibile coi ravanelli; Cibo da sgrano cchiare; Fascine di grano ; I fiocchi di grano turco a colazione; Può essere di calcio o di grano ; Un frumento per zuppe; Tipo di frumento da cui si ricava la semola; Varietà di frumento ; L'amido di frumento ;