La definizione e la soluzione di: Registro degli Studi Osservazionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RSO

Significato/Curiosità : Registro degli Studi Osservazionali

Studio clinico (reindirizzamento da Studi clinici) epidemiologia, gli Studi Osservazionali, così come gli Studi di coorte e gli Studi caso-controllo, forniscono prove meno impressionanti degli Studi controllati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con registro; degli; studi; osservazionali; registro nel quale gli insegnanti annotano giornalmente gli argomenti svolti; L ammontare dei conferimenti in società che risultano all iscrizione nel registro delle imprese; Il registro pubblico per le nascite e le morti; Pubblico registro Automobilistico; Le estremità degli stami; Un famoso brano degli U2; I consigli degli avvocati; I custodi degli stabili; S arricchisce studi ando; Si studi a prima di attuarlo; La scienza che studi a reazioni e composti; Si studi ano per manovrare bene; Cerca nelle Definizioni