La definizione e la soluzione di: Quella leggera comprende il salto in lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATLETICA

Significato/Curiosità : Quella leggera comprende il salto in lungo

salto con gli sci Il salto con gli sci è uno sport in cui gli atleti muniti di sci ai piedi scendono lungo la rampa di un apposito trampolino al termine del quale spiccano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con quella; leggera; comprende; salto; lungo; C è quella cranica; C è chi fa quella ... del leone; quella al piede è un impaccio; quella dei denti regala una monetina; leggera , superficiale; Un tipo di carta leggera e sottile; Frivola, leggera ; Va consumata... leggera | Venerdì 26 novembre 2021; comprende le grotte di Postumia; Il termine che comprende giornali, radio e TV; comprende diversi camerini; comprende molti Paesi europei; Fa svegliare di soprassalto ; Un ordigno da truppe d assalto ; Apparecchio da assalto al caveau; È gustoso al salto ; L abbreviazione che precede un lungo elenco; Una sosta lungo il viaggio; Un lungo parassita; Lo studio dei fiori... con lungo gambo spinoso; Cerca nelle Definizioni