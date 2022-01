La definizione e la soluzione di: Punto fermo nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATA

Significato/Curiosità : Punto fermo nel tempo

Punto fermo Il Punto fermo, detto anche semplicemente Punto, è un segno di interpunzione. Corrisponde alla più lunga pausa, pari solo a quella del Punto interrogativo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

