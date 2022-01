La definizione e la soluzione di: Proprio così alla latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SIC

Significato/Curiosità : Proprio cosi alla latina

Latini Latium Confederazione latina Via latina Latini, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. latini, in Dizionario di storia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con proprio; così; alla; latina; È proprio un buono a nulla; Ognuno cura il proprio ; proprio di una antica città punica... come un Catone; Mettersi a proprio agio; così parla il verboso; Nessuno nasce così ; così sono i suoni alterati; Con ci...fanno così ; Varietà di formaggio affine alla mozzarella; Si conta dalla nascita; Adeguate alla necessità; Una cantante come la Calla s; generis: locuzione latina ; In quel posto alla latina ; È unita al Palatina to; __ omen: locuzione latina che significa un nome un destino; Cerca nelle Definizioni