La definizione e la soluzione di: Prefisso per poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLIGO

Significato/Curiosità : Prefisso per poco

Prefissi e Prefissoidi della lingua italiana (spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. Suffissi della lingua italiana Prefisso Derivazione (linguistica) Composizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

