La definizione e la soluzione di: Piccolo arnese per tagiare spighe.

Soluzione 8 lettere : FALCETTO

Altre definizioni con piccolo; arnese; tagiare; spighe; Il continente più piccolo ; piccolo golfo; Una promozione sul piccolo schermo; Capannello, piccolo crocchio; Un arnese da pesca; Un arnese simile al badile; arnese agricolo a denti; Un arnese del meccanico; Un fascio di spighe ; Ha le spighe munite di lunghe ariste; Pianta dai profumatissimi fiori bianchi in spighe ; Nelle spighe ; Cerca nelle Definizioni