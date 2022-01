La definizione e la soluzione di: Pesce che ricorda un metallo prezioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORATA

Significato/Curiosità : Pesce che ricorda un metallo prezioso

Lago di Nemi (sezione Incendio che distrusse le navi) l'unico lago italiano in cui vive il Pesce re, specie sudamericana introdotta per favorire la pesca. Il lago era un apprezzato luogo di divertimenti e villeggiatura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con pesce; ricorda; metallo; prezioso; Dà nome a una frittura di pesce ; Kevin tra gli attori del film Un pesce di nome Wanda; Un pesce che si alleva in acque stagnanti; pesce che ri corda un metallo prezioso; Guglielmo di... che ci ricorda un rasoio; Si ricorda nella festa di Purim; E ricorda to per una spada; Ci ricorda il ciclo di film con l ispettore Clouseau; Un metallo raro; Fuse con nobile metallo ; metallo pesante e poco resistente; metallo per fedi; Un metallo prezioso ; Pesce che ri corda un metallo prezioso ; Rivestito d un prezioso metallo; prezioso ... sassolino; Cerca nelle Definizioni