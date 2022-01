La definizione e la soluzione di: Se si fa pesante, si rischia di non dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CENA

Significato/Curiosità : Se si fa pesante, si rischia di non dormire

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con pesante; rischia; dormire; Metallo pesante e poco resistente; pesante mente ironico; Risale... più pesante ; Finire pesante mente a terra; La si rischia al Sole; Impavido, pronto a rischia re; rischia la vita quando si spiaggia; rischia rare con la propria luce; Si chiudono per dormire ; Un decotto prima di dormire ; Il mese del dolce dormire , secondo il detto; Il “wagon”... per dormire ; Cerca nelle Definizioni