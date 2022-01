La definizione e la soluzione di: Opera letteraria composta di tre parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRILOGIA

Opera denominazione "Opera" è la forma abbreviata di Opera lirica o anche della locuzione sostantivale Opera in musica. Non è un caso che la parola "Opera" sia usata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

_ Lescaut: opera di Puccini; Se è buono si è già a metà dell opera ; Vittoriosa opera zione bellica; La paga dell opera io; Opera letteraria di Manlio Cancogni; Il diritto di proprietà di un opera letteraria ; Aria... letteraria ; Un esortazione letteraria ; Un insalata composta ; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione; È composta di assessori; Una stanza composta da sei versi endecasillabi; lo Stato al quale apparti ene l Isola di Pasqua; È parti colarmente ricco di vitamina c; Chi è in quella di attesa non sa se parti rà; Sono uguali negli sparti ti;