Soluzione 5 lettere : POEMA

Significato/Curiosità : Un opera come l Eneide

Proemio dell'Eneide Virgilio, Eneide, Milano, Mondadori, 1991, ISBN 8804569867 Proemio dell'Iliade Proemio dell'Odissea

Altre definizioni con opera; come; eneide; Un opera architettonica per antiche mura; Un opera teatrale; L opera del Signore; opera letteraria composta di tre parti; Soppresse, eliminate... come certe vocali; Una cantante come la Callas; come il vicolo privo di sbocchi; Alacre come una formica; In questo modo comincia l'eneide ; L’inizio dell' eneide ; La Sibilla citata nell'eneide ; Una nota locuzione dall'eneide : Parce __ lat; Cerca nelle Definizioni