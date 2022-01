La definizione e la soluzione di: Offerta Pubblica d Acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPA

Significato/Curiosità : Offerta Pubblica d Acquisto

Offerta Pubblica di Acquisto significati, vedi OPA (disambigua). Per Offerta Pubblica di Acquisto o OPA, in inglese tender offer, s'intende ogni Offerta, invito a offrire o messaggio promozionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con offerta; pubblica; acquisto; offerta Pubblica di Acquisto; Può esserlo un offerta ; L offerta in elemosina; Un offerta per beneficenza; La repubblica con Podgorica; La repubblica di Grozny; Una pubblica zione periodica; Offerta pubblica di Acquisto; Si dà a garanzia di un acquisto ; Sborsati per l acquisto ; Offerta Pubblica di acquisto ; Offerta Pubblica d acquisto ; Cerca nelle Definizioni