La definizione e la soluzione di: Non si può curare con la bocca chiusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARIE

Significato/Curiosità : Non si puo curare con la bocca chiusa

Altre definizioni con curare; bocca; chiusa; Opera volta a procurare nuovi adepti; Una dote che può procurare più nemici che amici; Assicurare con impegno; Procurare , arrecare, nel linguaggio del diritto; Acqua in bocca ; Misura per bocca li; Poema del bocca ccio; S imbocca nell autostrada; Curva chiusa con i fuochi; Ben chiusa nel covo; Viveva chiusa nell harem; chiusa liturgica; Cerca nelle Definizioni