Soluzione 4 lettere : BOHR

Significato/Curiosità : Niels, fisico danese

Niels Bohr Niels Henrik David Bohr (AFI: ['nels 'bo???]; Copenaghen, 7 ottobre 1885 – Copenaghen, 18 novembre 1962) è stato un fisico danese. Diede contributi fondamentali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

