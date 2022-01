La definizione e la soluzione di: La meridiana in due parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : OROLOGIO SOLARE

Significato/Curiosità : La meridiana in due parole

meridiana Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi meridiana (disambigua). La meridiana, detta anche, impropriamente, orologio solare o quadrante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con meridiana; parole; La linea meridiana ; L'indice della meridiana ; L'indica la meridiana ; Bevanda pomeridiana ; Gioco di parole ... francese; Il modo di dire le parole ; Otaria in due parole ; Lo studio del significato delle parole ;