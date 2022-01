La definizione e la soluzione di: Grosso cavo marino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOMENA

Significato/Curiosità : Grosso cavo marino

cavo sottomarino ingegneria elettrica il cavo sottomarino è un cavo appositamente costruito e posato sul fondo del mare, di un lago o un fiume (cavo subacqueo), usato per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con grosso; cavo; marino; Un grosso pneumatico; grosso frutto da affettare; grosso veicolo da trasporto; grosso veicolo cingolato; C è quella satellitare e anche quella via cavo ; La fine... di cavo ur; Un cavo della barca; Aiutano a smaltire materiali di scavo ; Radar sottomarino ; In una varietà è marino ; Il monte sul quale sorge San marino ; Pianta erbacea che dà il nome a un animale marino ; Cerca nelle Definizioni