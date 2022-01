La definizione e la soluzione di: Giudizi sintetici per studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VOTI

Significato/Curiosità : Giudizi sintetici per studenti

Pagella espressi in decimi per qualsiasi grado d'istruzione. Non è possibile fare un confronto diretto tra i voti e i Giudizi sintetici, usati per le rilevazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

