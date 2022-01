La definizione e la soluzione di: Il furgone per trasportare i cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAN

Significato/Curiosità : Il furgone per trasportare i cavalli

Fiat Doblò lavoro, concepito per trasportare carichi anche molto grandi, ma ha una connotazione più automobilistica rispetto ad altri furgoni del passato, fattore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con furgone; trasportare; cavalli; Il furgone fatto apposta per il trasporto dei cavalli; Noto modello di furgone della Mercedes-Benz; furgone della polizia penitenziaria; Il furgone abitabile come una roulotte; Veicoli a due piani per trasportare auto nuove; Si usa per trasportare polli; Arduo da trasportare ; Veicolo adatto a trasportare molte persone; Le basse pareti che separano i cavalli nelle scuderie; Lo sforzo dei cavalli da tiro; Un cibo per cavalli ; Mangime per cavalli ; Cerca nelle Definizioni