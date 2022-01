La definizione e la soluzione di: Foglia di conifere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosità : Foglia di conifere

Pinophyta (reindirizzamento da conifere) Paleozoico alle ere mesozoiche. Le conifere fossili includono molte forme differenti, le più nettamente distinte sono alcune conifere erbacee senza un fusto legnoso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

