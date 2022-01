La definizione e la soluzione di: Fisico russo che vinse il Nobel nel 1964. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BASOV

Significato/Curiosità : Fisico russo che vinse il Nobel nel 1964

Marie Curie (categoria Vincitori del premio Nobel per la fisica) 1934), è stata una fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese. Nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica (assieme al marito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Il fisico francese inventore della pentola a pressione; fisico sovietico, premio Nobel per la pace 75; Il fisico che studiò l incapacità di distinguere i colori; Enrico, fisico romano; L alfabeto del russo ; Celebre compositore russo ; La Potëmkin del celebre film russo ; Topolino russo che sbarca in America in un film; Li vinse Clodoveo; L anno in cui Lech Walesa vinse il Nobel per la pace; Abebe Bikila vinse quella olimpica a piedi scalzi; Il discobolo USA che vinse 4 ori olimpici; Fisico sovietico, premio nobel per la pace 75; Il Gore tra i nobel ; Dario tra i nobel ; Bob, cantante premio nobel ; Propose Un bacio piccolissimo a Sanremo nel 1964 ; Celebre film di Sergio Leone del 1964 con Clint Eastwood; Nato a Roma il 10 ottobre 1964 , il compositore e musicista raffigurato nella foto è figlio d'arte e, come il compianto padre, è autore di colonne sonore; Il baby nato tra il 1946 e 1964 ing;