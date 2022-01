La definizione e la soluzione di: Designa il sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosità : Designa il sovrano

Sovrani di Francia convenzionalmente con l'ascesa al trono di Pipino il Breve, figlio di Carlo Martello e primo sovrano della dinastia carolingia, avvenuta nel novembre del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

