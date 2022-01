La definizione e la soluzione di: Fa desiderare l ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AFA

Significato/Curiosità : Fa desiderare l ombra

Altre definizioni con desiderare; ombra; desiderare ; Non desiderare quella d altri; desiderare , bramare; Non desiderare quella d'altri; Un copricapo che non dà ombra ; Non si prende all ombra ; Sono avvolti nell ombra ; Si tessono nell ombra ; Cerca nelle Definizioni