La definizione e la soluzione di: Un copricapo che non dà ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Sombrero (categoria P1417 letta da Wikidata) avuto origine da cowboy meticci nel Messico centrale. Sebbene il sombrero sia solitamente inteso come riferimento al tradizionale copricapo messicano, il ...

