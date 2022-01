La definizione e la soluzione di: La consonante greca leggibile in facsimile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CSI

Una consonante greca; Una consonante labiale; La consonante dell Ohio; La consonante serpentina; Il creatore della favola greca ; Una consonante greca ; La dea greca della notte; La erre della lingua greca ; Una firma abbreviata e illeggibile ; La parte leggibile dell'orologio; Poco... leggibile ; Quella dell'albero è leggibile nel tronco; facsimile ;