La definizione e la soluzione di: Consente di calcolare la data della Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EPATTA

Significato/Curiosità : Consente di calcolare la data della Pasqua

Complicazione (orologeria) su una precisa latitudine. data della Pasqua: indica la data della Pasqua secondo le regole attualmente vigenti. In caso di modificazione delle stesse ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

