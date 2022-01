La definizione e la soluzione di: Compatta, molto unita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COESA

Significato/Curiosità : Compatta, molto unita

Unità di memoria a stato solido ridotte dimensioni fisiche che consentono la realizzazione di unità SSD estremamente compatte e leggere, quindi facilmente integrabili anche all'interno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con compatta; molto; unita; Creme di bellezza che compatta no; Auto compatta pensata per l'uso urbano ing; Cosi è la neve non compatta ; Il residuo di un processo che addensa e compatta ; È molto facile sbucciarle; Ha la lingua molto ruvida; molto antichi, disusati; Una coppia molto affiatata; È unita al Palatinato; È unita a Giaffa; E unita dal 1861; L Inghilterra non fa parte di quella unita ; Cerca nelle Definizioni