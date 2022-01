La definizione e la soluzione di: Come il vicolo privo di sbocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CIECO

Significato/Curiosità : Come il vicolo privo di sbocchi

Stradario di Treviso trovava in questa zona appena fuori le mura. vicolo Filippini Da piazza Trentin a vicolo del Gallo, fu privo di denominazione sino al 1883. piazza Filodrammatici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con come; vicolo; privo; sbocchi; Alacre come una formica; Gli animali come le gazzelle; Ama il prossimo come te stesso; Bislunghi come i fagioli; Cul-de- __= vicolo cieco; Lo è il vicolo senza uscita; vicolo cieco o situazione senza soluzione fra; Cul-de-= vicolo cieco; Ne è privo lo scriteriato; privo di aroma; privo di capelli; Comune, privo di originalità; Cerca nelle Definizioni