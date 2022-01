La definizione e la soluzione di: Il colore scuro... d una terribile fifa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : BLU

Significato/Curiosità : Il colore scuro... d una terribile fifa

Genoa Cricket and Football Club (sezione Il Genoa CFC nella cultura di massa) dapprima casacche di colore bianco e successivamente bianco-blu a righe verticali, mentre dal 1901 il rosso granata e il blu scuro: a proporre la nuova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con colore; scuro; terribile; fifa; Dà il tipico colore al cocktail Negroni; Il colore della maglia della Fiorentina; Un colore ... per fumatori; L incolore monotonia della vita; Un azzurro scuro ; È più scuro dell argento; Tetro, scuro ; Reso scuro al massimo; Una terribile bomba; terribile divinità fenicia alla quale si immolavano bambini; La città ucraina ricordata per un terribile incidente nucleare; Cantante terribile : stonato come una __; Successore di Blatter alla guida della fifa ; Il Gianni eletto presidente della fifa nel 2016; Il colore... della fifa ; La Electronic Arts dei videogiochi fifa ; Cerca nelle Definizioni