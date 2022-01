La definizione e la soluzione di: Il colore dell ottimista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROSA

Significato/Curiosità : Il colore dell ottimista

Patrick Stella (sezione Il personaggio) parte delle volte è, comunque, un amico allegro, leale, socievole ed ottimista. SpongeBob lo crede un genio e non è raro che, per dei problemi gravi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

