C è chi fa quella... del leone

Soluzione 5 lettere : PARTE

Significato/Curiosità : C e chi fa quella... del leone

Giovanni leone giurisprudenza e, l'anno successivo, quella in scienze politiche. Dopo la conclusione degli studi universitari, leone è presidente del circolo napoletano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

C è quella cranica; quella al piede è un impaccio; quella dei denti regala una monetina; C è quella a r. l; Il fiume della Russia che vide la disfatta di Napoleone I; La sorella di Napoleone Bonaparte che sposò Felice Baciocchi; Napoleone lo sconfisse a Marengo; Vi morì in esilio Napoleone Bonaparte;