La definizione e la soluzione di: Chi la porta non la rade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BARBA

Significato/Curiosità : Chi la porta non la rade

porta Tosa (medievale) nome della porta (tonsa in latino significa "remo"). . porta Tosa medievale fu demolita intorno all'anno 1790. La figura di donna che si rade il pube presente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con porta; rade; Il furgone per trasporta re i cavalli; Astuccio porta frecce; porta varie tazzine; Un importa nte centro abitato; Tutte le strade di un Paese; Tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade ; Gara tra contrade ; Lo sono le strade agibili; Cerca nelle Definizioni