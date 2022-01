La definizione e la soluzione di: Cavità in cui è impiantato il dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALVEOLO

Significato/Curiosità : Cavita in cui e impiantato il dente

Dentizione umana (sezione La cura del dente) comparire in arcata. Contemporaneamente cresce anche l'osso alveolare, su cui è impiantato ogni dente, contribuendo al sollevamento del dente verso la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

